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2022 Final Class 6A Top 10

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2022 Final EDGYTIM.com Class 6A Top 10 poll

(this is the free version of the 2022 IHSA Football Season EDGYTIM Final Class 6A Top 10 poll first released Sunday mornings on the EDGY Nation VIP forum. Stop missing out and subscribe to an EDGY Nation VIP membership today)

Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.
Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.

2022 Final EDGYTIM Class 6A Top 10 poll

My Preseason Top 10 ranking in ( )

1. East St. Louis 12-2 (1)

2. Lemont 12-1 (4)

3. Crete-Monee 9-3 (6)

4. Prairie Ridge 12-2 (2)

5. Simeon 12-1 (Next In) Prep Bowl Champs

6. St. Ignatius 10-3 (3)

7. Niles Notre Dame 8-4 (NR)

8. Kenwood 8-4 (7)

9. Harlem 7-5 (9)

10. Normal West 9-2 (NR)

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