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{{ timeAgo('2022-05-13 20:31:13 -0500') }} football Edit

2023 ATH Justin Taylor commits to Wisconsin

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2023 ATH Justin Taylor to break down his commitment to the Wisconsin Badgers.

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