2023 EDGYTIM Preseason Class 5A Top 10 poll

1. Nazareth Academy (0-0) (1) Next: @ Kankakee

2. Peoria (0-0) (2) Next: vs Rochester @ Peoria Stadium

3. Prairie Ridge (0-0) (3) Next: vs Jacobs

4. Sacred Heart Griffin (0-0) (4) @ Normal Community

5. Morgan Park (0-0) (5) Next: @ Oak Lawn Richards

6. Joliet Catholic (0-0) (6) Next: @ Iowa City High

7. Sycamore (0-0) (7) Next: vs DeKalb at NIU

8. Sterling (0-0) (8) Next: @ Metamora

9. Highland (0-0) (9) Next: vs Breese Central

10. Wheaton St. Francis (0-0) (10) Next: vs Downers Grove North

Others under Consideration: Fenwick/Carbondale/Decatur MacArthur/Mount Vernon/Mascoutah/Triad/Antioch/Glenbard South/Lakes/Benet Academy/Carmel Catholic/Metamora/Grayslake North