Advertisement
News More News
ago football Edit

2023 Final Class 6A Top 10

Join us for the annual EDGYTIM Underclassmen Showcase event Jan 15th 2024
Join us for the annual EDGYTIM Underclassmen Showcase event Jan 15th 2024
Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Final Class 6A EDGYTIM Top 10 poll

1. Cary Grove 12-2 (4) Preseason Ranking? #8

2. East St Louis 11-3 (1) #1

3. Washington 11-2 (3) NR

4. Lake Zurich 11-2 (2) NR

5. Kankakee 11-1 (5) #3

6. Geneva 9-3 (6) #5

7. Glenwood 8-4 (7) #7

8. Crete-Monee 7-4 (8) #10

9 Belvidere North 9-3 (9) NR

10. Oak Lawn Richards 8-2 (10) NR

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement