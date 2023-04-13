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2023 Team Preview: Brother Rice

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Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

The 2023 IHSA Football season is just days away, and it's time to start breaking down the upcoming 2023 IHSA football season.

EDGYTIM.com remains your home for everything you'll need for countdown to fall IHSA Football Kickoff including our annual in-depth preseason team previews. The EDGYTIM Preseason Team Previews (which are filled out and completed by each high school program's head coach) are stacked with important information and accurate preseason information including recruiting starters, newcomers to watch plus full and updated team schedules, along with EDGY's Take on each team and much, much more.

Team Preview: Chicago Brother Rice Crusaders

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