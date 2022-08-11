 EdgyTim - Alabama lands four-star OL Miles McVay
News More News
{{ timeAgo('2022-08-11 19:15:44 -0500') }} football Edit

Alabama lands four-star OL Miles McVay

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2023 four-star offensive lineman Miles McVay to break down his commitment to Alabama. The East St. Louis (IL) standout recently announced a top six of Alabama, Michigan State, Missouri, Oregon, Jackson State and Texas A&M prior to announcing his commitment to the Crimson Tide moments ago.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}