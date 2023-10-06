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BadgerBlitzTV: Scouting Elijah Dotson, Cree Thomas and Caden O'Rourke

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com National Analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins break down the tape on WR/S Elijah Dotson, DB Cree Thomas, and DL Caden O'Rourke ahead of a big recruiting weekend during homecoming for the Badgers.

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