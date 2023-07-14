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BBTV: Dillan Johnson Flips to Wisconsin and Fallout from the Northwestern

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com national analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins discuss Darrion Dupree's commitment, Dillan Johnson flipping to Wisconsin from Northwestern, and how Pat Fitzgerald's firing affects recruiting not just for the Wildcats but for the entire Midwest.

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