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{{ timeAgo('2023-04-06 10:53:45 -0500') }} football Edit

BBTV: Scouting Dillan Johnson, LeonTre Bradford and Dominik Hulak

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins discuss the inner workings of prospect visits during spring practices before breaking down the tape on DT Dillan Johnson, WR Dae'Vonn Hall, DB LeonTre Bradford, and LB Dominik Hulak.

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