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Beat EDGY Weekly: Week 2 results and Week 3 games

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Final Results from the 2023 Beat EDGY Weekly Week 2 are in!

Congrats to player Panther1211 10-0 (60) for posting an impressive10-0 overall record and wins Week 2 honors.

Others of Note:

211 total players from Week 2

14 players posted an 9-1 record in Week 2.

19 Players posted 8-2 records.

EDGYTIM had a better week at 8-2

Losers of the Week?

EDGYTIM for posting an incorrect game which was listed wrong which should have been Crystal Lake South and Prairie Ridge. So....everyone got that game right this week....so we all win!

Week 3 Games are Now Out!

Make sure and check out EDGYTIM's Weekly Best Guesses and Winners from the Top Games State-Wide each week.

Play Right Now: Pick Em 2023 Beat EDGY Weekly: Week 3 Games

Results are complied and announced on the Monday after each week's results.

1. The deadline for all completed brackets will be on each Friday by 4PMCST.

2. You must make selections for all games and also including answering the weekly tie breaker question. Any missing selections or a missing tie breaker automatically is a disqualification.

The final winner will be announced and new games for the following week will be posted every Monday here.

Simply just click the link and play along. Pick Em 2023 Beat EDGY Weekly: Week 3 Games

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