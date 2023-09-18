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Beat EDGY Weekly: Week 4 results and Week 5 games

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Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Final Results from the 2023 Beat EDGY Weekly Week 4 are in!

Congrats to player JHammer55 10-0 (55) for posting the first perfect entry this season.

Others of Note:

212 total players from Week 4

21 players posted an 8-2 record in Week 4.

Average score in Week 4? 7-3

EDGYTIM had a decent week going 8-2

Losers of the Week?

11 players failed to fill out the entry sheet completely including two players who had 10-0 record....but failed to provide a tie breaker number.

Week 5 Games are Now Out!

Make sure and check out EDGYTIM's Weekly Best Guesses and Winners from the Top Games State-Wide each week.

Play Right Now: Pick Em 2023 Beat EDGY Weekly: Week 5 Games

Results are complied and announced on the Monday after each week's results.

1. The deadline for all completed brackets will be on each Friday by 4PMCST.

2. You must make selections for all games and also including answering the weekly tie breaker question. Any missing selections or a missing tie breaker automatically is a disqualification.

The final winner will be announced and new games for the following week will be posted every Monday here.

Simply just click the link and play along. Pick Em 2023 Beat EDGY Weekly: Week 5 Games

Lots of losses compliments of Neuqua Valley
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The Hitters pulled off the homecoming win over Lyons
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Moline made it close but Quincy got the win
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