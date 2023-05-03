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{{ timeAgo('2023-05-03 20:58:36 -0500') }} football Edit

Bodey McCaslin on Commitment: "I'm Coming Home"

2024 three-star OT Bodey McCaslin discusses his decision to commit to Iowa.
2024 three-star OT Bodey McCaslin discusses his decision to commit to Iowa. (Iowa Athletics)
Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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