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Chicago receiver Nasir Rankin talks recent Illini visit
Jonah Puls
Football Recruiting
Class of 2026 wide receiver Nasir Rankin is no stranger to Champaign, Illinois. The Chicago Morgan Park (Ill.) product has now taken three unofficial visits to Illinois, the latest coming at the en...
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