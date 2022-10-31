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Class of 2024 DB Austin Alexander commits to Wisconsin

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 cornerback Austin Alexander as he announces and breaks down his commitment to Wisconsin. Alexander discusses how it feels to be a Badger, why he made the decision now, coaches he connected with and more.

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