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Commit: Illinois lands in-state defensive end Cameron Brooks
The first big recruiting weekend of June is proving to be fruitful, as Illinois landed its second commitment of the day in defensive lineman Cameron Brooks from Homewood-Flossmoor (Ill.). The 6-foo...
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