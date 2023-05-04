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COMMIT: Ohio State Transfer WR Kaleb Brown Picks Iowa

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Ohio State transfer wide receiver Kaleb Brown announced his commitment to the Iowa football program out of the portal on Thursday afternoon via Instagram. The caption reads "COMMITTED AND READY TO WORK."

Brown has four years of eligibility remaining.

He has been in Iowa City for a two-day visit, starting Wednesday morning.

A member of the class of 2022, Brown was a four-star receiver out of St. Rita High School in Chicago, Illinois, and was ranked the 91st overall prospect and the 16th-best receiver in the country by Rivals. Though he missed a significant part of his senior year at Rita, he posted eight catches for 128 yards in the 7A Illinois State Championship game along with seven catches for 112 yards and three scores in a separate playoff victory. In just six games during the spring season of 2021, he posted 790 all-purpose yards.

Brown received scholarship offers from Alabama, Notre Dame, Michigan, Florida and others in addition to Ohio State and Iowa.

Our Josh Helmholdt compared him to now-NFL wide receiver Curtis Samuel out of high school.

Though Brown registered just one catch for five yards during his short tenure in Columbus, he will join Diante Vines, Nico Ragaini, Jacob Bostick, Seth Anderson, Alex Mota, Jarriett Buie and Dayton Howard as scholarship receivers on the roster. He will be expected to contribute immediately. According to Dotting The Eyes, "Brown had arguably the most productive spring of any of the second-year wide receivers," at Ohio State.

He is also the second OSU receiver to transfer to Iowa within the last year, joining walk-on Austin Kutscher.

Brown will be the seventh significant addition to the Iowa roster on offense this offseason after Iowa added Anderson, Kutscher, Cade McNamara, Erick All Jr., Daijon Paker and Rusty Feth. He and Feth will join the team for summer camp.

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