#22 Hoffman Estates (Conant) (6-3) at #11 Naperville (Neuqua Valley) (8-1), Sat., Nov. 2, 1:00 pm

#27 Chicago (Curie) (5-3) at #6 Flossmoor (Homewood-F.) (8-1), Sat., Nov. 2, 6:00 pm

#19 Barrington (6-3) at #14 Niles (Notre Dame) (7-2), Sat., Nov. 2, 4:00 pm

#30 Plainfield (South) (5-4) at #3 Frankfort (Lincoln-Way East) (9-0), Fri., Nov. 1, 6:00 pm

#23 Chicago (Marist) (5-4) at #10 Lombard (Glenbard East) (8-1), Fri., Nov. 1, 7:00 pm

#26 Chicago (Taft) (5-3) at #7 Huntley (8-1) , Sat., Nov. 2, 1:00 pm

#18 Wilmette (Loyola Academy) (6-3) at #15 Park Ridge (Maine South) (7-2), Sat., Nov. 2, 7:00 pm

#31 Downers Grove (South) (5-4) at #2 Glen Ellyn (Glenbard West) (9-0), Sat., Nov. 2, 1:00 pm

#21 Bolingbrook (6-3) at #12 Hinsdale (Central) (8-1), Sat., Nov. 2, 6:00 pm

#28 Elgin (H.S.) (5-4) at #5 Oswego (H.S.) (8-1), Fri., Nov. 1, 7:30 pm

#20 Plainfield (North) (6-3) at #13 Palatine (Fremd) (7-2), Fri., Nov. 1, 7:30 pm

#29 Plainfield (East) (5-4) at #4 Gurnee (Warren) (9-0), Sat., Nov. 2, 6:00 pm

#24 Chicago (Brother Rice) (5-4) at #9 Bartlett (8-1), Fri., Nov. 1, 7:00 pm

#25 Oswego (East) (5-4) at #8 South Elgin (8-1), Sat., Nov. 2, 1:00 pm

#17 St. Charles (East) (7-2) at #16 Edwardsville (H.S.) (7-2), Fri., Nov. 1, 6:00 pm

#32 Joliet (West) (4-5) at #1 Minooka (9-0), Fri., Nov. 1, 7:00 pm

Class 7A Round 1 Games

#32 Blue Island (Eisenhower) (5-4) at #1 Chicago (Mt. Carmel) (9-0), Fri., Nov. 1, 7:30 pm

#17 Lisle (Benet Academy) (6-3) at #16 Carol Stream (Glenbard North) (6-3), Fri., Nov. 1, 7:00 pm

#25 New Lenox (Lincoln-Way West) (5-4) vs. #8 Chicago (Phillips) (7-1) at Chicago (Gately Stadium), Sat., Nov. 2, 3:30 pm

#24 Burbank (Reavis) (6-3) at #9 Normal (Community) (7-2), Fri., Nov. 1, 7:00 pm

#29 Rockford (Auburn) (5-4) at #4 Arlington Heights (Hersey) (8-1), Fri., Nov. 1, 7:00 pm



#20 Lake Zurich (6-3) at #13 Tinley Park (Andrew) (7-2), Sat., Nov. 2, 5:00 pm

#28 Moline (H.S.) (5-4) at #5 Villa Park (Willowbrook) (8-1), Fri., Nov. 1, 7:00 pm

#21 Lansing (Thornton Fractional South) (6-3) at #12 Yorkville (H.S.) (7-2), Fri., Nov. 1, 7:00 pm

#31 Libertyville (5-4) at #2 LaGrange Park (Nazareth Academy) (9-0), Sat., Nov. 2, 1:00 pm

#18 Pekin (6-3) at #15 Harvey (Thornton) (7-2), Sat., Nov. 2, 2:00 pm

#26 South Holland (Thornwood) (5-4) at #7 Batavia (7-2), Sat., Nov. 2, 1:00 pm

#23 Fox Lake (Grant) (6-3) at #10 Rockton (Hononegah) (7-2), Sat., Nov. 2, 1:00 pm

#30 Chicago (Lincoln Park) (5-3) at #3 Rolling Meadows (9-0), Sat., Nov. 2, 1:00 pm

#19 DeKalb (6-3) at #14 Mt. Prospect (Prospect) (7-2), Fri., Nov. 1, 7:00 pm

#27 Downers Grove (North) (5-4) at #6 Des Plaines (Maine West) (8-1), Fri., Nov. 1, 7:00 pm

#22 Wheaton (W. Warrenville South) (6-3) at #11 Machesney Park (Harlem) (7-2), Fri., Nov. 1, 7:00 pm