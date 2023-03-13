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football
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Four-star class of 2024 OL Marques Easley lists Michigan in top 10
Class of 2024 offensive lineman Marques Easley (Kankakee, Ill.) has trimmed his top schools down to 10, with Michigan making the cut.
Easley made the announcement via his Twitter account on Monday, with Alabama, Oklahoma, Tennessee, Georgia, Missouri, Texas A&M, Penn State, USC and Florida State.
Easley is coming off a visit to Ann Arbor late last week where he came away very impressed with the program.
He was able to get a full view of practice to see how offensive coordinator/offensive line coach Sherrone Moore operates.
Easley hails from the same high school as Michigan early enrollee defensive back Jyaire Hill, and even tagged Hill in a tweet decked out in the Maize and Blue after his visit.
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Easley is the 7th-ranked player in the state of Illinois and the 23rd ranked prospect nationally at his position, according to the Rivals rankings.
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