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Four-star DL Justin Scott previews Notre Dame visit

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove caught up with 2024 four-star DT Justin Scott to discuss his upcoming visit to Notre Dame.

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