Advertisement
News More News
ago football Edit

FREE Video: 20 Minutes Podcast Chris James Morgan Park

The Stage Spring Showcase May 7th 2024
The Stage Spring Showcase May 7th 2024
Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Make sure to check out the latest edition of The 20 Minutes Podcast as we check in with Morgan Park head coach Chris James. James, a former Morgan Park/Illinois standout player and mow Mustangs head football coach discusses the ongoing buildup of the Morgan Park program and more.

Advertisement
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement