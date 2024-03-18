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FREE Video: 20 Minutes Podcast David Hay Glenwood

The Stage Spring Showcase May 7th 2024
The Stage Spring Showcase May 7th 2024
Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Make sure to check out the latest edition of The 20 Minutes Podcast as we check in with Glenwood head coach David Hay. Hay talks about the Titans program, playing in the newly realigned Central State 8 conference in 2024 and more in this latest interview.

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