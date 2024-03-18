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FREE Video: 20 Minutes Podcast David Hay Glenwood
Tim OHalloran
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EdgyTim
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Make sure to check out the latest edition of The 20 Minutes Podcast as we check in with Glenwood head coach David Hay. Hay talks about the Titans program, playing in the newly realigned Central State 8 conference in 2024 and more in this latest interview.
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