FREE 2024 Week 6 EDGYTIM Chicagoland Top 30 poll

1. Lincoln Way East 5-0 (1) Next: @ Neuqua Valley

2. Mount Carmel 4-1 (2) Next: @ Brother Rice

3. Cary Grove 5-0 (3) Next: vs Hampshire

4. Batavia 5-0 (4) Next: vs Geneva

5. Downers Grove North 5-0 (5) Next: @ York

6. St. Rita 4-1 (6) Next: vs Nazareth Academy

7. Loyola Academy 3-2 (7) Next: @ St. Ignatius

8. York 5-0 (8) Next: vs Downers Grove North

9. Naperville Central 5-0 (9) Next: @ Lockport

10. Barrington 5-0 (10) Next: @ Fremd

11. Nazareth Academy 4-1 (12) Next: @ St. Rita

12. Oswego 5-0 (13) Next: @ Bolingbrook

13. Geneva 5-0 (14) Nect: @ Batavia

14. Kankakee 4-1 (15) Next: vs Rich Township

15. Libertyville 5-0 (17) Next: vs Waukegan

16. Joliet Catholic 3-2 (16) Next: @ Niles Notre Dame

17. Marist 4-1 (19) Next: vs Providence Catholic

18. Maine South 2-3 (20) Next: vs New Trier

19. St Francis 3-2 (11) Next: vs Providence Catholic

20. Warren Township 3-2 (21) Next: @ Mundelein

21. Hersey 3-2 (22) Next: vs Buffalo Grove

22. Fremd 5-0 (25) Next: vs Barrington

23. Sycamore 5-0 (24) Next: @ Kaneland

24. Prairie Ridge 4-1 (23) Next: @ Dundee Crown

25. Lake Forest 4-1 (18) Next: @ Stevenson

26. Lyons Township 5-0 (26) Next: vs OPRF

27. Sandburg 4-1 (27) Next: @ Lincoln Way Central

28. Morgan Park 4-1 (28) Next: vs Lane Tech

29. Minooka 5-0 (29) Next: vs Yorkville

30. St. Laurence 5-0 (30) Next: vs Fenwick

Out: None