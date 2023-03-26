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Illinois hosts top 2024 recrutiing target Luke Williams

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Three-star wide receiver Luke Williams, one of the top in-state targets for the Illini in the class of 2024, was at Illinois for an unofficial visit on Saturday.

The 6-foo-1, 175-pound prospect from Naperville (Ill.) North made his way down to the Champaign campus to check out a spring practice.

Orange and Blue News spoke to Williams to recap his latest trip to Illinois and update his recruitment.

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CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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