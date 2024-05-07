PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Iowa is First Power 4 Offer for Chicago Area ATH
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
On Sunday, Iowa stepped forward as the first Power 4 team to offer a scholarship to Drew MacPherson, a 2025 ATH out of Loyola Academy in Chicago.
MacPherson caught up with GIA to discuss what it meant to receive the offer, what's next in his recruitment, why the Hawkeyes chose to offer and more.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTV2FsbGFjZT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTV2FsbGFjZTwvYT4gSSBhbSBncmF0ZWZ1bCB0
byByZWNlaXZlIGEgUDQgb2ZmZXIgZnJvbSBJb3dhIfCfn6jirJvvuI88YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUlvd2FIYXdrZXllcz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlSW93YUhhd2tleWVzPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QEVER1lUSU08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUHJlcFJlZHpvbmVJTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJlcFJl
ZHpvbmVJTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxl
blRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xveW9sYV9GQj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATG95b2xhX0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vN2R1R20xNlZnWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzdkdUdtMTZWZ1o8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRHJldyAoQERyZXdNYWMzNDIpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRHJld01hYzM0Mi9zdGF0dXMvMTc4NzI3NTk2
NzExNjgxNjY2Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgNiwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NTAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2VkZ3l0aW0ucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL2lvd2EtaXMtZmlyc3QtcG93ZXItNC1vZmZlci1mb3ItY2hpY2Fn
by1hcmVhLWF0aCIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBp
dDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0
OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBk
b2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVu
dC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMg
PSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24g
b2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgog
ICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7
CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSko
KTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
c2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3
PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZWRneXRpbS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmlv
d2EtaXMtZmlyc3QtcG93ZXItNC1vZmZlci1mb3ItY2hpY2Fnby1hcmVhLWF0
aCZjNT0yMDIyNzE5NjUwJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9u
b3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==