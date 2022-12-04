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{{ timeAgo('2022-12-04 16:15:08 -0600') }} football Edit

Jamel Howard updates recruitment following decommitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2023 DT Jamel Howard to update his recruitment following a recent decommitment from Wisconsin. Howard discusses his continued interest in the Badgers, gives his thoughts on each of his latest offers from Michigan, Nebraska and Ole Miss, and recaps recent visits to Michigan, Illinois and Wisconsin.

Howard also details his upcoming official visit plans, commitment timeline and more.

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