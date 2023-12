Michigan Football helds its annual Awards Show Sunday Night. Honoring the performances of a wide range of contributors throughout the 2024 season. See who was recognized at the award banquet.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZXR0aW5nIHRoZSBzdGFnZSBmb3Igb3VyIGF3YXJkIGJhbnF1ZXQg dG9uaWdodCE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv R29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29C bHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYjQyOHFoZHl3aSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL2I0MjhxaGR5d2k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGln YW4gRm9vdGJhbGwgKEBVTWljaEZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3MzY1MzQwNDg1 OTQ3MTA2NTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTcsIDIw MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Advertisement

Scout teams work to imitate Michigan's opponent each week, helping the team prepare for specific opposing players. It's a valuable piece to game prep each week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgaGFyZCB3b3JrIG9mIHRoaXMgZ3JvdXAgaGFzIG5vdCBnb25l IHVubm90aWNlZCE8YnI+PGJyPlJhaGVlbSwgSGF5ZGVuLCBhbmQgTmljbyBh cmUgb3VyIFNjb3V0IFRlYW0gUGxheWVycyBvZiB0aGUgWWVhciE8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vR0NyYzd2cnB2eSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0dD cmM3dnJwdnk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gRm9vdGJhbGwgKEBV TWljaEZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VN aWNoRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3MzY1NTAzMjIwMjg1NjQ2NjI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

No surprise when it came to Rookie of the Year.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZW1haiBoYXMgYnVyc3Qgb250byB0aGUgc2NlbmUgdGhpcyB5ZWFy IGFuZCBjb21lcyBhd2F5IGFzIHRoZSByZWNpcGllbnQgb2Ygb3VyIFJvb2tp ZSBvZiB0aGUgWWVhciBBd2FyZCE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veUZN RUkxenA5WCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3lGTUVJMXpwOVg8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgTWljaGlnYW4gRm9vdGJhbGwgKEBVTWljaEZvb3RiYWxsKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGwvc3RhdHVz LzE3MzY1NTExMDIzNzA0Mzk0MTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVj ZW1iZXIgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Most improved players for each phase featured some excellent choices.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZWRpY2F0aW9uIHRvIHBlcmZlY3RpbmcgdGhlaXIgY3JhZnQuPGJy Pjxicj5NYXgsIEtHLCBhbmQgVG9tbXkgaGF2ZSBwdXQgaW4gdGhlIHdvcmsg YW5kIGhhdmUgYmVlbiByZWNvZ25pemVkIGFzIHRoZSBtb3N0IGltcHJvdmVk IHBsYXllcnMgb24gdGhlIHRlYW0gdGhpcyBzZWFzb24hPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvLzJkNzBDdmQ1dUciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yZDcwQ3Zk NXVHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEZvb3RiYWxsIChAVU1pY2hG b290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTWljaEZv b3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM2NTUxOTU3NTMwMzA0Njg4P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Under Jim Harbaugh, Michigan has been successful on and off the field. Hard to imagine two better leaders on the field and in the classroom than these two guys.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LcmlzIGFuZCBaYWsgaGF2ZSBhbiB1bnF1ZXN0aW9uZWQgbG92ZSBm b3IgTWljaGlnYW4gYW5kIGRlZGljYXRpb24gdG8gc3VjY2VzcyBpbiB0aGUg Y2xhc3Nyb29tLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNH b0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9mVlEwM2x4UGZBIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vZlZRMDNseFBmQTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNo aWdhbiBGb290YmFsbCAoQFVNaWNoRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNjU1Mjk2 ODAyNjI3NjI0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxOCwg MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Michigan was so fortunate to get Michael Barrett for another season. And it is unbelievable to think they will get Mason Graham and Kenneth Grant for another season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i bHRyIj5Ub3AgTGluZWJhY2tlciDCuyBNaWtlIEI8YnI+VG9wIEQtTGluZW1l biDCuyBNYXNvbiBhbmQgS0c8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZkE3WmZz TkdmRyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2ZBN1pmc05HZkc8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgTWljaGlnYW4gRm9vdGJhbGwgKEBVTWljaEZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3 MzY1NTQwOTc3MzI2Mjg1NTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i ZXIgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

What a year for Zak Zinter. Michigan's best offensive lineman.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgdW5hbmltb3VzIEFsbC1BbWVyaWNhbiB0YWtlcyBob21lIHRo ZSBhd2FyZCBmb3IgdGhlIHRvcCBvZmZlbnNpdmUgbGluZW1hbiE8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vOWNXMElvOGxYMyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzlj VzBJbzhsWDM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gRm9vdGJhbGwgKEBV TWljaEZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VN aWNoRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3MzY1NTUwOTU2NTQxMjE4Njk/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Ryan Day may have to scream about toughness, but these guys prove it on the field.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ud28gdG91Z2ggZHVkZXMuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21u RmFwdVYxclAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tbkZhcHVWMXJQPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEZvb3RiYWxsIChAVU1pY2hGb290YmFsbCkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsL3N0YXR1 cy8xNzM2NTU2MTkwNjQ0Mjc3NjIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRl Y2VtYmVyIDE4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

A familiar name returned to make an impact on special teams, and when Michigan needed it most, a kicker with impossible shoes to fill came through.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FbGl0ZSBvbiBzcGVjaWFsIHRlYW1zITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby95eWtLRHJBUTNrIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veXlrS0RyQVEzazwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBGb290YmFsbCAoQFVNaWNoRm9vdGJh bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFs bC9zdGF0dXMvMTczNjU1OTEzMTg2NjM0NTk1MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

When it comes to the offense, these guys found the end zone more than anyone else.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIHRyaW8gb2Ygc3R1ZHMgb24gb2ZmZW5zZSE8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vZnJYRHFoYmpyRSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2ZyWERxaGJq ckU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gRm9vdGJhbGwgKEBVTWljaEZv b3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9v dGJhbGwvc3RhdHVzLzE3MzY1NTk5MzYzODAwNjAxMTA/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Michigan had the nation's best defense, once again a complete team effort. But these guys led the way.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZWFkZXJzIG9mIHRoZSBuYXRpb27igJlzIGJlc3Qgc2NvcmluZyBk ZWZlbnNlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dv Qmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1 ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2x6dVhWWUN4OEMiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9senVYVllDeDhDPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2Fu IEZvb3RiYWxsIChAVU1pY2hGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM2NTY1OTEyNDQx MTU1NTg1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE4LCAyMDIz PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

He may not have been called captain as a junior, but team 144 was led by JJ McCarthy, the 2024 Michigan MVP.