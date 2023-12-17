Advertisement
News More News
ago football Edit

JJ McCarthy named MVP headlines Michigan Football’s team awards

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Michigan Football helds its annual Awards Show Sunday Night. Honoring the performances of a wide range of contributors throughout the 2024 season. See who was recognized at the award banquet.

Advertisement

Scout teams work to imitate Michigan's opponent each week, helping the team prepare for specific opposing players. It's a valuable piece to game prep each week.

No surprise when it came to Rookie of the Year.

Most improved players for each phase featured some excellent choices.

Under Jim Harbaugh, Michigan has been successful on and off the field. Hard to imagine two better leaders on the field and in the classroom than these two guys.

Michigan was so fortunate to get Michael Barrett for another season. And it is unbelievable to think they will get Mason Graham and Kenneth Grant for another season.

What a year for Zak Zinter. Michigan's best offensive lineman.

Ryan Day may have to scream about toughness, but these guys prove it on the field.

A familiar name returned to make an impact on special teams, and when Michigan needed it most, a kicker with impossible shoes to fill came through.

When it comes to the offense, these guys found the end zone more than anyone else.

Michigan had the nation's best defense, once again a complete team effort. But these guys led the way.

He may not have been called captain as a junior, but team 144 was led by JJ McCarthy, the 2024 Michigan MVP.

---

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @lucasreimink

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement