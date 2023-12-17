Michigan Football helds its annual Awards Show Sunday Night. Honoring the performances of a wide range of contributors throughout the 2024 season. See who was recognized at the award banquet.
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Scout teams work to imitate Michigan's opponent each week, helping the team prepare for specific opposing players. It's a valuable piece to game prep each week.
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No surprise when it came to Rookie of the Year.
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Most improved players for each phase featured some excellent choices.
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Under Jim Harbaugh, Michigan has been successful on and off the field. Hard to imagine two better leaders on the field and in the classroom than these two guys.
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Michigan was so fortunate to get Michael Barrett for another season. And it is unbelievable to think they will get Mason Graham and Kenneth Grant for another season.
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What a year for Zak Zinter. Michigan's best offensive lineman.
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Ryan Day may have to scream about toughness, but these guys prove it on the field.
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A familiar name returned to make an impact on special teams, and when Michigan needed it most, a kicker with impossible shoes to fill came through.
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When it comes to the offense, these guys found the end zone more than anyone else.
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Michigan had the nation's best defense, once again a complete team effort. But these guys led the way.
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He may not have been called captain as a junior, but team 144 was led by JJ McCarthy, the 2024 Michigan MVP.
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