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Johnson surprised even his parents with Northwestern commitment

Dillan Johnson hopes to compete in both football and wrestling at Northwestern.
Dillan Johnson hopes to compete in both football and wrestling at Northwestern. (@DillanMJohnson1)
Louie Vaccher • WildcatReport
Publisher/Managing Editor
@WildcatReport

Dillan Johnson had a lot on his mind when he arrived for his official visit to Northwestern last Friday.

The three-star defensive tackle from Joliet (Ill.) Catholic was evaluating the 17 schools on his offer list, including seven from Power Five schools. He was contemplating whether he would play just football in college, or compete in wrestling, too. He had an upcoming official visit to Wisconsin already scheduled.

Yet at about 1 p.m. on the first day of his visit, Johnson committed to head coach Pat Fitzgerald in a move that even surprised his parents. How did that happen?

"Everything just clicked for me," he said.

MORE: Northwestern Class of 2024 l Three-star DT Dillan Johnson is third official visitor commitment l Two-sport star Dillan Johnson earns Northwestern offer on visit

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