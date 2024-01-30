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Meet: 2025 ATH Nevan Bufka

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Nevan Bufka

School: Lemont

Graduation year: 2025

Height: 6-foot-2

Weight: 210 pounds

Position: ATH

Twitter: @nevanbufka

Instagram: nevan.bufka

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training.

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/16452396/6542b68a665630068c122dd9

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

I can play many positions and I have the intelligence to play them

What has been your favorite moment so far in your football career?

Playoff football

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

Troy polomalu because of his intelligence on the field

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