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Meet: 2025 DB Julien Bey

Tim OHalloran • EdgyTim
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@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

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Name: Julien Bey

School: Palatine

Graduation year: 2025

Height: 5-foot-11

Weight: 170 pounds

Position: DB

Twitter: @Jujuquincy

Instagram: Julienbeyy

Off Season Training Group/7on7 program:

TNT

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/18038756/653d46aa0dc9ee053c395749

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

Lockdown DB to come up and hit!

What has been your favorite moment so far in your football career?

Playing with my guys

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

Debo Samuels

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