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Meet: 2025 DL Mason High

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Mason High

School: Monticello

Graduation year: 2025

Height: 6-foot-3

Weight: 230 pounds

Position: DL

Twitter: @MasonHigh10

Instagram:

Off Season Training Group/7on7 program:

NA

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/15625264/653eca3832e74d09142d04f6

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

Hard worker with a high motor. Frame to add a lot weight and give flexibity to play a number of positions.

What has been your favorite moment so far in your football career?

NA

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

NA

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