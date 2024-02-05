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Meet: 2025 OLB Ryan Abrams

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Ryan Abrams

School: Evanston

Graduation year: 2025

Height: 5-foot-11

Weight: 180 pounds

Position: OLB/DE

Twitter: @ryan_abrams30

Instagram: ryan_abrams30

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training.

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/16189293/6533f21b041e09073851385f

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

My ability to play zone coverage and be great off the edge is a great ability of mine. Even though I’m not the biggest linebacker I use my speed and technique to maneuver around defenders.

What has been your favorite moment so far in your football career?

My favorite moment was when I got an interception and a sack against my schools rival new trier.

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

NA

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