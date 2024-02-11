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Meet: 2025 QB Zion Taylor

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Zion Taylor

School: Cahokia

Graduation year: 2025

Height: 6-foot-0

Weight: 190 pounds

Position: QB

Twitter: @ZionnTa7

Instagram: D1._Zion

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training.

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/16162368/654ba75c8cd477043862f67e

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

I’m very coachable.

What has been your favorite moment so far in your football career?

Summer practices

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

Favorite ever is Cam newton. He gave me love for the game and also made amazing plays.

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