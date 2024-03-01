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Meet: 2025 RB Malik Jassim

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Malik Jassim

School: Plainfield Central

Graduation year: 2025

Height: 6-foot-1

Weight: 200 pounds

Position: RB

Twitter: @MalikJassim22

Instagram:

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training. SBBM Developmental Training

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/16083895/656e64c17bd2da0bbc5dacfd

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

NA

What has been your favorite moment so far in your football career?

NA

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

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