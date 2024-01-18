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Meet: 2025 RB/WR Jayden Banks

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Jayden Banks

School: Homewood Flossmoor

Graduation year: 2025

Height: 5-foot-8

Weight: 165 pounds

Position: RB/WR

Twitter: @jaydenbanks80

Instagram: 5starbanks

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/17737691/654054e296809706a48c6d30

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

I can play any skill position on offense

What has been your favorite moment so far in your football career?

enjoying the friday night lights

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

ceedee lamb

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