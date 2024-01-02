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Meet: 2025 WR/LB Cale Kimbro

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Cale Kimbro

School: Mattoon

Graduation year: 2025

Height: 6-foot-3

Weight: 200 pounds

Position: WR/LB

Twitter: @Kimbro_cale

Instagram: Calekimbro

Off Season Training Group/7on7 program:

Lifting every morning

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/16038133/65355a250c53d705b456f383

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

Hard work & dedication

What has been your favorite moment so far in your football career?

Playing in our rivalry game every year.

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

Khalil Mack because he was the best player on the Chicago bears when I started watching football.

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