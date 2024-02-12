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Meet: 2025 WR Ryan Donnelly

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Ryan Donnelly

School: Palatine

Graduation year: 2025

Height: 6-foot-2

Weight: 195 pounds

Position: WR

Twitter: @RyanDonnelly_18

Instagram: ryandonnelly_18

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training. TNT Ignite

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/16294432/65594d042347fc0bd47c6acf

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

NA

What has been your favorite moment so far in your football career?

NA

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

NA

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