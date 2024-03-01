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Meet: 2026 DE Nico Lowrey

Tim OHalloran • EdgyTim
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@EDGYTIM
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Name: Nico Lowrey

School: St. Rita

Graduation year: 2026

Height: 6-foot-1

Weight: 210 pounds

Position: DE

Twitter: @nico_lowrey

Instagram: _nicolowrey

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training.

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/19022353/653b330e0c5e140a4cfa6f80

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

Coachable, leadership

What has been your favorite moment so far in your football career?

Making the transition from grade school to highschool and playing on the same team as some of the guys I’ve played against since 3rd grade.

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

Brian Dawkins because he was hard hitter despite his small stature.

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