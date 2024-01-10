Advertisement
News More News
ago football Edit

Meet: 2026 OL/DL Jovani Dones

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Looking to draw more recruiting interest and attention? Just fill out the just revised 2024 EDGYTIM Top Prospect Survey today. We feature a new prospect to watch here for FREE every day!

Join us for the annual EDGYTIM Underclassmen Showcase event Jan 15th 2024
Join us for the annual EDGYTIM Underclassmen Showcase event Jan 15th 2024
Advertisement

Name: Jovani Dones

School: Naperville North

Graduation year: 2026

Height: 6-foot-0

Weight: 230 pounds

Position: OL/DL

Twitter: @JovaniD78

Instagram: Jovani.dones

Off Season Training Group/7on7 program:

OLMafia

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/17971611/65340c9b19afac08980c82a0

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

Determination and Leadership

What has been your favorite moment so far in your football career?

Forcing a Fumble FTW

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

I like Zack Martin because he is definitely a very good guard to study and i try to watch his games 1-2 a day and see what is technique is and what he does and how his footwork is.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement