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Meet: 2026 OL/DL Tanner McKeag

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Tanner McKeag

School: Rockridge

Graduation year: 2026

Height: 6-foot-3

Weight: 220 pounds

Position: OL/DL

Twitter: @MckeagTanner

Instagram: tanner.mckeag

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Lifting

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/18184924/6512dfcddfe31403b4bd5058

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

I am a hard worker. I strive to be the best at whatever I do.

What has been your favorite moment so far in your football career?

Playing IHSA playoff football with my team.

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

NA

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