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Meet: 2026 OLB Brody McManus

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Brody McManus

School: Minooka

Graduation year: 2026

Height: 6-foot-0

Weight: 164 pounds

Position: OLB

Twitter: @BrodyMc42

Instagram: mcmanus_brody

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/17894248/654c243eb018b2080c2fa059

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

Will do whatever I am told while keeping good grades with a intense schedule.

What has been your favorite moment so far in your football career?

The great coaching staff that had shaped me into a better player and person.

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

NA

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