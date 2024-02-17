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Meet: 2026 RB/DB Trey Gottschild

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Trey Gottschild

School: Glenbrook North

Graduation year: 2026

Height: 5-foot-11

Weight: 160 pounds

Position: RB/DB

Twitter: @TGottschild15

Instagram: trey_gotts

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training.

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/18055583/65753d15c1244d02ac58f086

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

I am leader who takes charge of a team and brings the fire on game day. I positively contribute to a teams offense and make the most out of every carry I get.

What has been your favorite moment so far in your football career?

Getting 15 tackles against Maine south my freshman year

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

CMC because he’s

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