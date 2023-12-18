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Meet: 2026 WR/DB Nasir Rankin

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Nasir Rankin

School: Whitney Young

Graduation year: 2026

Height: 6-foot-1

Weight: 170 pounds

Position: WR/DB

Twitter: @The_Real_Nas1

Instagram: @nas1rrrr

Off Season Training Group/7on7 program:

Meanstreets EYBL

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/18018733/654b2a3434530403ecac0fad

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

Explosive athlete

What has been your favorite moment so far in your football career?

Semi-Final victory over Simeon on Marquee

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

NA

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