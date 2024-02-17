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Meet: 2027 DB Tavarez Harrington

Tim OHalloran • EdgyTim
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Name: Tavarez Harrington

School: Mount Carmel

Graduation year: 2027

Height: 6-foot-2

Weight: 160 pounds

Position: DB

Twitter: @TavaresHarr

Instagram: Babythr33__

Off Season Training Group/7on7 program:

Team Training. Midwest boom

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/20228529/6535f28e041e090738549cf6

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

Leader ship

What has been your favorite moment so far in your football career?

Moved up to varsity my freshman year

Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

Sauce Gardner he’s tall and long and top db in nfl

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