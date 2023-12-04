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Meet: 2027 S James McGrath

Tim OHalloran • EdgyTim
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Join us for the annual EDGYTIM Underclassmen Showcase event Jan 15th 2024
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Name: James McGrath

School: Wheaton St Francs

Graduation year: 2026

Height: 6-foot-0

Weight: 170 pounds

Position: S

Twitter:

Instagram: James_mcgrath7

Off Season Training Group/7on7 program:

NA

Hudl:

https://www.hudl.com/video/3/18213731/655e5cb8c11b9001d03f33fc

What unique qualities do you bring to a potential college football program?

Hard worker Gets stuff done Coachable

What has been your favorite moment so far in your football career?

Getting to know my teammates

]Who is your favorite football player? Why are they your favorite player?

NA

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