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{{ timeAgo('2022-12-14 19:03:18 -0600') }} football Edit

Michigan lands four-star DL Roderick "Trey" Pierce III

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star defensive tackle Roderick Pierce to break down his commitment to the Wolverines. Pierce discusses why he chose Michigan, his in-home visit with coach Harbaugh, how Michigan sees him fitting in schematically, a recruit he is targeting to join him in Ann Arbor and more...

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