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Michigan State offers 2024 three-star quarterback Alessio Milivojevic
Michigan State is need of a quarterback in its 2024 signing class, and the Spartans sent out a new scholarship offer to a signal-caller on Thursday night named Alessio Milivojevic.
The three-star quarterback out of St. Francis High School in Wheaton, Illinois is currently committed to
Ball State.
Milivojevic, considered a dual-threat quarterback, is building his relationships with newly-hired Michigan State head coach
Jonathan Smith, offensive coordinator/quarterbacks coach Brian Lindgren and the rest of the staff.
Shortly after receiving the offer, Milivojevic spoke to Spartans Illustrated to discuss his reaction and his interest in MSU.
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