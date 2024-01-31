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Minnesota Early Enrollee Profile: TE Julian Johnson

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Gophers Nation continues our early enrollee profiles with Illinois tight end Julian Johnson.

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QB Drew Lindsey | RB Ohifame Ijeboe | RB Jaydon Wright | WR Dallas Sims | TE Jacob Simpson

HIGH SCHOOL CAREER

As a senior at Waubonsie Valley, Johnson had 22 receptions for 279 yards and one touchdown. Notably, he had a five-reception game against Metea Valley for 76 yards. He was a DuPage County All-Area Honorable Mention.

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