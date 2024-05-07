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New 2025 OL target Michael O'Connell sets Minnesota official
Minnesota coaches are on the road evaluating talent throughout the spring and a new 2025 prospect that caught the eye of offensive line coach Brian Callahan recently was Glenbard West (Ill.) offens...
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