PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Newly Offered 2025 Illinois WR Enjoys Iowa Junior Day: "I Just Loved it"
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
On Thursday last week,
Iowa offered Terrence Smith, 2025 wide receiver out of Aurora, Illinois, a scholarship. That same day, he received an invite to the Hawkeyes' upcoming Junior Day event -- just two days away.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hhd2tleWVGb290YmFsbD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGF3a2V5ZUZvb3RiYWxsPC9hPiE8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU1dhbGxhY2U/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QENvYWNoU1dhbGxhY2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vY29hY2hlaW1lcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Y29hY2hlaW1lcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9F
REdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsbGVuVHJpZXU/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QEFsbGVuVHJpZXU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9YZEg2VmFHYUhXIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWGRINlZhR2FIVzwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZXJyZW5jZSBTbWl0aCAoQFRfU21pdGgyNDI0KSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RfU21pdGgyNDI0L3N0YXR1
cy8xNzUzMjI3OTU0OTU4NTM3MDA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZl
YnJ1YXJ5IDIsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news