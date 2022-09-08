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NIL: J.J. McCarthy has his own meal with Dunkin' Donuts

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Those who head to Dunkin' Donuts for their morning coffee now might see J.J. McCarthy's smiling face on the menu.

Launched via Valiant Management Group this week, McCarthy's partnership with Dunkin' has extended to a whole meal, with proceeds going to the J.J. For The Kids foundation that McCarthy established.

McCarthy's meal consists of a medium iced coffee with cream and a strawberry iced donut.

His meal is available in select locations in Metro Detroit.

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